Basket Serie A2 Fase ad orologio. La San Giobbe affronta Torino. Coach Bassi: "Siamo carichi»

Prima giornata della fase ad orologio per la San Giobbe. Al PalaPania arriva Torino, terza del gruppo Verde, per una sfida che è già fondamentale. "Abbiamo chiuso in maniera molto convincente la prima fase del campionato – dice coach Bassi (nella foto) –. Le due vittorie consecutive sono molto importanti ma non cambiano il fatto che nelle prossime dieci partite dovremo ulteriormente alzare il livello. Però arriviamo con speranze. Il campionato poteva essere già andato e finito da qualche settimana e invece siamo stati bravi a tenere la fiammella accesa. Adesso dobbiamo farla bruciare ancora di più".

Bulls in chiaro crescendo di condizione fisica e mentale: "Siamo carichi, stiamo lavorando. Consapevoli del grande avversario che avremo di fronte, ma questo per noi è uno stimolo importante". Su Torino: "Torino è una squadra esperta, molto grossa anche nelle guardie, con un allenatore di grandissimo livello umano e tecnico. Sono furbi e bravi a interpretare i vari momenti della partita – ha spiegato Bassi –, hanno un attacco che, specialmente nell’ultimo mese, sembra quasi infermabile. Segnano ottantacinque punti di media, ma nelle ultime uscite anche qualcosa in più. In fase difensiva la loro grande stazza fa faticare gli attacchi avversari; una squadra piccola come la nostra dovrà attaccare con grande attenzione". Per una squadra che attacca molto bene serve una San Giobbe formato bunker: "Abbiamo ritrovato la nostra solidità difensiva – ha sottolineato l’allenatore –, quella che ci aveva contraddistinto per quasi tutto il girone di andata e che avevamo perso un pochino. Mi viene in mente la partita di Forlì, giocata fino all’ultimo. Sullo stesso campo, Trieste, la settimana dopo, ne ha presi trenta. La squadra lavora e ci prova, chiaro che adesso le partite che giocheremo in casa saranno tutte con squadre di un livello differente rispetto al nostro e questo lo dobbiamo accettare; allo stesso tempo dobbiamo provare a prendere punti quanto prima". Palla a due alle 18, arbitrano Nuara, Bartolini e Di Martino.