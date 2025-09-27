Basket Serie A2 femminile. Carugate nel sacco:. Giussano batte una big

Ottimi spunti ha dato al Giussano l’esame contro Carugate, battuta per 52-43. "Abbiamo sfidato una delle migliori squadre della Serie B, con un quintetto base che vale la nostra categoria - dice il direttore sportivo delle foxes Dario Aramini - siamo soddisfatti perché abbiamo potuto valutare diverse soluzioni tattiche. Stiamo lavorando davvero bene in difesa, chiudendo l’area grazie ai centimetri che possiamo opporre alle avversarie. In attacco le cose possono andare più o meno bene, ma quest’anno la nostra arma vincente dovrà essere proprio la difesa".

"Purtroppo siamo un cantiere aperto – prosegue – perché per acciacchi vari non ci stiamo allenando al completo: Diotti è stata ferma dieci giorni, Valli è rientrata in campo contro Carugate a dieci mesi dall’infortunio a un ginocchio, Cecilia Colico non ha giocato essendo infortunata, Olajide ha saltato alcuni allenamenti per un intervento di denti. Nonostante tutto abbiamo disputato una buona gara, prendendo subito il comando della situazione grazie alle buonissime prestazioni offensive di Szajtauer e di Nikolova (foto). Commettendo qualche errore di troppo dovuto all’inesperienza, non siamo mai riusciti a scappare a +20 e dare il colpo del ko. È stato importante avere pazienza nell’esecuzione degli schemi, tirando davvero bene dal perimetro, realizzando in totale di squadra sette triple che hanno messo in difficoltà le nostre avversarie".

E adesso? "Avendo Diotti certamente in crescita ma ancora a mezzo servizio, si è resa utile Valensin, che ha dato una grossa mano giocando dei minuti di qualità da playmaker. Sono andate bene pure le giovani Fiorese e Pallavicini. Ora ci prepariamo per l’ultimo test pre-campionato. In questo fine settimana giocheremo il torneo di Costamasnaga, con le padrone di casa, Milano Basket Stars e Pallacanestro Torino".

Antonella Galimberti