Basket serie a2 femminile. Cestistica piazza il ’colpo da 90’: dalla Croazia arriva Trehub

Confortata dalla vittoria di Salerno, la Cestistica Spezzina torna in corsa per i playoff, obiettivo di inizio stagione. Lasciato alle spalle il periodo nero (con 4 sconfitte consecutive tra cui quella clamorosa col fanalino di coda Benevento), la squadra di coach Corsolini vuol voltare pagina e cercare di raggiungere l’obiettivo di qualificarsi tra le prime otto in classifica.

E intanto la Cestistica si rinforza con un pezzo da 90 per la A2: arriva infatti dalla Serie A croata Katarina Trehub, pivot di 192 centimetri da tempo nel mirino di Pollio e Corsolini. Bagaglio di esperienza notevole, conosce il campionato italiano avendo già giocato con Bolzano in A2 nel 19/20, due anni a San Giovanni Valdarno 20/21, poi due stagioni a Moncalieri in A2 e A1 e a Brescia nel 23/24 in A1. Nazionale croata, con una media punti di oltre 10 a partita, è lei la scelta della società per chiudere al meglio il campionato. Potrebbe già essere a disposizione sabato 1 marzo nella sfida contro Selargius al Pala Mariotti (inizio alle 16).

Il direttore sportivo Alessandro Pollio fa il punto della situazione dopo la vittoria a Salerno. "Un successo importantissimo per classifica e morale, che ci conferma anche la forza del gruppo. Da qui alla fine della stagione regolare saranno 6 finali. I playoff? Dipendono solo da noi".

Risultati: Sanga Milano-Cagliari 74-35 , Selargius-Costa Masnaga 66-71, San Giovanni Valdarno-Benevento 84-54, Broni-Livorno 70-38, Torino-Giussano 81-61 Moncalieri-Empoli 69-59.

Classifica: San Giovanni 34, Costa Magnaga 32, Empoli MIlano 30, Livorno 22, Cagliari, Broni 20 Selargius Cestistica Spezzina, Torino 16, Salerno, Moncalieri 14, Giussano 10, Benevento 2.

Marco Zanotti