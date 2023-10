Basket serie A2 femminile. Cestistica Spezzina al PalaMariotti. Arriva la quotata Costa Masnaga

La Cestistica Spezzina si appresta ad affrontare la quarta giornata di regular season della serie A2 femminile di basket, in cui oggi ospiterà Costa Masnaga al PalaMariotti, con palla a due in programma alle ore 18. La compagine lombarda è a quota quattro punti in classifica, reduce dal successo sul Teen Basket Torino, con uno score di due vittorie e una sconfitta, rimediata contro Empoli nella seconda giornata. Le spezzine ritroveranno da avversarie due ex-bianconere: Nancy N’Guessan e Carolina Pappalardo. A presentare la sfida è il coach della Cestistica, Marco Corsolini:

"Ci siamo allenati bene in settimana, sappiamo su cosa lavorare, abbiamo ben chiari i nostri difetti ma penso ci vorrà tempo, perché tutto è legato all’esperienza che, per forza di cose, andrà fatta sul campo, seppur ci siano anche cose che ci riescono particolarmente bene. Costa Masnaga parte da una posizione di vantaggio rispetto a noi perché lavorano bene e, soprattutto, lavorano bene da anni. Hanno un gruppo consolidato anche se con allenatore nuovo, che però si adatta molto bene al loro stile di gioco. Per noi sarà una partita importante, perché un potenziale score di 4-0 ci darebbe uno slancio notevole di fiducia in più per il prosieguo della stagione".

La direzione di gara è stata affidata a Mattia Foschini di Russi (Ravenna) e Antonio Cieri di Ravenna. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17.55.