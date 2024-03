Basket Serie A2 femminile. Cestistica Spezzina rischia la beffa. Rimonta vincente con Moncalieri

CESTISTICA SPEZZINA

57

MONCALIERI

56

(12-20, 15-16, 16-12, 14-8)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 6, Cappellotto 2, Templari 6, Baldassarre 13, Moretti 5, Carraro 5, Favre 17, Guzzoni 3, ne Castelli, Candelori, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini.

MONCALIERI: Cordola 10, Giordano, Pasero 2, Landi 5, Mitreva 3, Salvini 10, Ramasso, Japka 9, Cicik 17, ne Nicora. All. Terzolo

Arbitri: Vastarella e Di Luzi di Milano

LA SPEZIA – Vittoria dove essere e vittoria è stata, ma la Cestistica Spezzina fatica più del previsto per avere la meglio sul fanalino di coda Moncalieri. Brividi al PalaMariotti all’intervallo lungo chiuso con le piemontesi in vantaggio 36-27, sceso poi a 48-43 a inizio quarto quando con un parziale di 16-0 le spezzine rimettono il match in carreggiata. Finale vietato ai deboli di cuore: sul 57-54 per Spezia, Moncalieri a un secondo dalla fine sbaglia la tripla del possibile pari, sul rimbalzo arriva poi il canestro ’da 2’ per il 57-56 finale.

Risultati. Giussano-Costa Masnaga 50-54, Derthona-Mantova 57-60, Basket Roma-Broni 74-68, Torino-Selargius 61-53, Empoli-Stella Azzurra Roma 65-50, San Giovanni Valdarno-Carugate 82-71.

Classifica: Derthona 38, San Giovanni Valdarno, Costa Masnaga 34, Mantova, Broni, Selargius 26, Empoli 24, Giussano 22, Cestistica Spezzina 20, Torino 16, Basket Roma 12, Carugate 8, Moncalieri e Stella Azzurra Roma 4.

Nella foto: Martina Guzzoni