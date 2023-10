Basket Serie A2 Femminile. Cioni scuote la Scotti: "Cambiamo mentalità»

Il brutto ko nell’atteso derby di San Giovanni Valdarno non è affatto piaciuto al tecnico dell’Use Rosa Scotti, Alessio Cioni. "Non siamo mai state in partita, sempre sottotono, una cosa abbastanza inspiegabile per noi. Quando succedono pause come queste non possiamo che analizzare con calma cosa è successo e lavorare sulle situazioni nelle quali siamo mancate – tuona –. Siamo partite male e poi, quando ti trovi sotto nel punteggio, fuori casa e contro una squadra di quel livello, fai fatica a rimetterti in carreggiata. Oltretutto abbiamo concesso troppo finendo per affrettare le soluzioni in attacco con scarsi risultati. Con Costa abbiamo vinto, ma ricordo che eravamo sotto di 14 punti all’intervallo e c’è stata poi una reazione mentre a San Giovanni siamo state passive".

" Dobbiamo capire che non siamo una grande ma possiamo vincere con le grandi a condizione di avere il giusto atteggiamento – conclude Cioni –, una mentalità operaia che è quella vista nella seconda metà di partita la scorsa settimana in casa. Ma, se non difendiamo e giochiamo di squadra, non possiamo competere al livello di Galli. Per arrivare alla pallacanestro che vorrei la strada è lunga quindi facciamo tesoro della lezione e riprendiamo la marcia. Questo campionato ci mette davanti avversari sempre forti e già sabato sera saremo in trasferta a Giussano contro una buona squadra. Quindi dobbiamo ritrovare la giusta mentalità sapendo che ci attende un’altra partita molto difficile".