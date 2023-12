Basket Serie A2 femminile. Costamasnaga è troppo forte e Meroni manca. Giussano si fa asfaltare, poi va sul mercato

Giornata storta per il Giussano, che ha perso a Costamasnaga per 72-48. Troppe palle perse e troppi errori al tiro per le foxes, con un pessimo 010 dal campo di Giulia Manzotti, il secondo terminale offensivo della squadra. Non sono bastate quindi le buone prove di Valentina Gatti (foto), che ha realizzato 21 punti, e di Klaudia Niedzwiedzka, che con 18 punti ha legittimato il suo ruolo di top scorer del campionato di Serie A2. "Abbiamo disputato una delle nostre peggiori prestazioni, ma va detto che Costamasnaga ha giocato molto bene meritando la vittoria - argomenta l’allenatore Aldo Corno - Costamasnaga, così come Valdarno e Dertona, è fuori dalla nostra portata. Noi abbiamo l’obiettivo della salvezza, per cui ci teniamo ben stretti i cinque successi ottenuti finora.

La formazione lecchese ha potuto alternare 12 giocatrici intercambiabili, mentre noi senza Laura Meroni siamo in grossa emergenza e sono costretto a tirare il collo alle lunghe perché mancano i cambi in quel ruolo. Aggiungiamo anche che Alice Germani non ha ancora giocato una partita a causa di uno strappo muscolare, in più in questa occasione mancava anche Cecilia Colico per un dolore a un piede". "Con i due playmaker Silvia Bonadeo e Francesca Diotti abbiamo un quintetto molto piccolo, - è l’analisi - Costamasnaga ci ha sovrastato fisicamente. Manzotti si è sacrificata in difesa contro avversarie più alte e più grosse, poi in attacco veniva sempre raddoppiata. Ha disputato una bella gara la lunga Valentina Gatti. In pratica abbiamo ruotato sette giocatrici, dando tanti minuti alle giovanissime Sofia Lussignoli e Martina Crippa, che hanno fatto rifiatare le titolari. Purtroppo l’114 totale al tiro da tre punti ci ha condannato alla terza sconfitta della stagione. Visto il serio infortunio a Laura Meroni, dovremo valutare con la società se intervenire sul mercato ingaggiando una giocatrici che dia profondità alla panchina".

Antonella Galimberti