Basket serie A2 femminile, decisivo il supplementare. Cestistica Spezzina sconfitta per 2 punti

CESTISTICA SPEZZINA

66

COSTA MASNAGA

68

dopo un tempo supplementare

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 15, Castelli n.e., Cappellotto 7, Templari 10, Baldassarre 7, Carraro 2, Favre 15, Candelori n.e., Guzzoni 4, Guerrieri n.e., Ratti n.e., Capra 6. Allenatore Marco Corsolini.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli, Cibinetto n.e., Osazuwa 12, Caloro 18, Gorini 2, Piatti 6, N’Guessan 4, Allievi 13, Bernardi 9, Tibè 4. Allenatore Luca Andreoli.

Arbitri: Mattia Foschi di Russi (Ra) e Antonio Cieri di Ravenna

Parziali: 25-19, 42-40, 54-52, 60-60.

LA SPEZIA – La Cestistica Spezzina cede al supplementare contro Costa Masnaga che si impone di due lunghezze al PalaMariotti, ma tanto basta per lasciare l’amaro in bocca alle ragazze di coach Corsolini che avevano chiuso in vantaggio di sei punti la prima frazione e anche la seconda e la terza, sia pur di stretta misura. L’ultimo quarto si è concluso in parità (60-60), ma nel supplementare le lombarde hanno effettuato il sorpasso, con le spezzine bloccate nella realizzazione, come già era accaduto nella precedente frazione. La Cestistica ha ritrovato da avversaria Nancy N’Guessan, mentre non ha giocato l’altra ex Carolina Pappalardo. La prima sconfitta in questa quarta giornata della A2 costa la vetta alle bianconere, a vantaggio dell’Autosped Derthona che resta l’unica squadra a punteggio pieno. Spezzine ad inseguire a quota 6 assieme alla stessa Costa Masnaga, Broni, San Giovanni Valdarno e Giussano.