Basket serie a2 femminile. Due nuovi arrivi nella Cestistica. Subito in campo contro Selargius

Due rinforzi per la Cestistica che gioca questo pomeriggio alle 16 affronta al PalaMariotti il Selargius (il via alle 16, arbitri Tommaso Rinaldi e Michele Forte), con l’obiettivo di vincere per proseguire la rincorsa ai playoff. All’andata il team sardo si impose con 11 punti di vantaggio, ma oggi la squadra spezzina vuole tornare a far punti davanti al suo pubblico perché, svanita la qualificazione alla Coppa Italia, i playoff sono l’unico obiettivo rimasto in questa stagione. Nel Selargius giocano due ex bianconere, Favre (a Spezia lo scorso anno) e D’Angelo che ha iniziato la stagione con la Cestistica e da gennaio si è trasferita in Sardegna. Due invece i nuovi arrivi in casa spezzina: oltre alla croata Katarina Trehub (tesserata in settimana) si è aggiunta in extremis Sara Giangrasso, esterno con grande esperienza di A2 che arriva dall’Ancona. Sono entrambe già a disposizione per la sfida di oggi. "Il Selargius è una squadra molto forte, sarà una partita difficile, ma vogliamo tornare a vincere per rafforzare la classifica. Le nuove giocatrici sono tesserate e a disposizione e ci aiuteranno nell’impresa" sottolinea il direttore sportivo Alessandro Pollio. La giornata di campionato si gioca tutta oggi, le altre partite sono Scotti Empoli-Torino Basket, Acli Livorno San Giovanni Valdarno, Academy Benevento- Ponteggi Salerno, Virtus Cagliari-Broni, Milano-Moncalieri e Giussano-Costa Masnaga.

Marco Zanotti

Nella foto: Sara Giangrasso