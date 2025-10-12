Basket serie A2 femminile. Faenza stende Vicenza dopo un supplementare

Vicenza 62

Faenza 66

VICENZA: Fusari 17 (4/8, 2/14), Smorto 14 (4/12, 0/0), Degiovanni 4 (2/7, 0/5), Peserico 13 (1/2), Kantzy 6 (3/6); Cavazzuti 2 (1/3), Bianchi, Jakpa 6 (3/6), Fontana (0/1, 0/0). Ne: Chilò. All. Logallo.

E-WORK FAENZA: Bazan 11 (5/9, 0/3), Cappellotto (0/1, 0/1), Guzzoni 20 (5/7, 2/5), Onnela 13 (2/5, 2/4), Georgieva 17 (7/13, 1/4); Nori 5 (1/6), Brzonova (0/1, 0/1), C. Ciuffoli (0/1, 0/1), Zanetti (0/4). Ne: Milanovic, E. Ciuffoli. All. Seletti.

Arbitri: Nonna e Mariotti.

Note. Parziali: 9-21, 33-33, 44-40, 56-56. Tiri da due: Vicenza 18/44, Faenza 20/47. Tiri da tre: Vicenza 5/29, Faenza 5/19. Tiri liberi: Vicenza 11/14, Faenza 11/15. Rimbalzi: Vicenza 47, Faenza 47. Assist: Vicenza 10, Faenza 9. Uscite per falli: nessuna.

Rischia di perdere una partita che sembra vinta a fine primo quarto. Poi vince una partita che sembra persa a 5’’ dalla fine. L’E-Work Faenza espugna 66-62 il PalaGoldoni di Vicenza dopo un tempo supplementare. Ma rischia seriamente di perdere: a 34’’ dal termine dell’ultimo quarto Smorto realizza il secondo libero e porta Vicenza avanti 56-52. Sembra finita perché Faenza perde palla, invece Degiovanni la riperde a sua volta, ma mancano appena 19’’. Bazan realizza da 2 punti il canestro della speranza ma Vicenza ci mette del suo e dopo un tiro sbagliato da Smorto regala il possesso a Faenza a 9’’ dal termine. Georgieva sbaglia il tiro ma lei stessa prende il proprio rimbalzo e realizza la parità (56-56) a 5’’ dalla fine.

Si va all’over time: le padrone di casa vanno avanti 62-60 a 2’ dal termine, ma Faenza ribalta tutto andando 64-62 con Guzzoni e Georgieva ma a 9’’ dalla sirena Nori commette fallo sulla solita Smorto. Se realizzasse i due liberi si andrebbe, molto probabilmente, al secondo overtime, invece li sbaglia entrambi. Guzzoni invece non perdona dalla lunetta – il fallo è di Fusari – e il 66-62 a 2’’ dalla fine è irrimediabile per le vicentine che devono capitolare tra la grande festa di Faenza che tira un sospiro di sollievo e ringrazia per i due punti.

Ugo Bentivogli