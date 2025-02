Basket Serie A2 femminile. Giussano si inchina alla capolista, Valdarno domina

La capolista della Serie A2 femminile Valdarno non ha avuto problemi a sbarazzarsi del timido Giussano, imponendosi per 77-51. "Abbiamo retto il confronto nei primi venti minuti, poi nel terzo tempino la formazione toscana ha fatto valere tutta la sua forza, piazzando un parziale micidiale che le ha lanciate verso il successo. La differenza principale sta nelle percentuali di tiro da tre, con loro che hanno avuto un complessivo 45% mentre noi abbiamo totalizzato un 2/16 - dice il nuovo coach delle foxes Alberto Mazzetti - non dobbiamo soffermarci troppo su questa sconfitta, sapendo che lo scarto finale ci sta tutto. Questa partita mi è servita per fotografare le nostre problematiche". Prospettive? "Il nostro organico per sette decimi è molto giovane, dobbiamo imparare a mettere aggressività in campo. Per creare l’abitudine ad un gioco fisico ci vuole tempo, anche se non ce ne è molto in quanto dobbiamo cominciare a vincere le partite".

Antonella Galimberti