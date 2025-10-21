Basket Serie A2 femminile. Giussano, finale beffa

"Vedete com’è il basket?" avrebbe detto il mitico Aldo Giordani in una delle sue telecronache. In trasferta Giussano disputa 35 minuti di ottima pallacanestro e guadagna 11 lunghezze di vantaggio sulla neo-promossa Torino, poi si spegne la luce e le piemontesi piazzano un tremendo parziale di 16-2 che vale il successo.

"Nel finale sono venute a mancare le energie – è il parere del ds Dario Aramini – senza voler per forza trovare scuse va detto che ci sono stati fischiati tanti falli e non abbiamo potuto continuare a essere grintosi in difesa. Le nostre giocatrici si sono trovate con a carico quattro falli a testa e questo è stato un grosso handicap".

A sospingere le foxes ci aveva pensato una chirurgica Francesca Diotti, brava a realizzare 15 punti con 7/8 al tiro dal campo. Ben supportata da Beatrice Olajide, che però ha sparacchiato con 0/6 nelle triple. Proprio un canestro pesante di Diotti ha dato il +4 al Giussano al 35’, poi i tragici minuti finali.

"Nei minuti cruciali le padrone di casa sono state più lucide ed attente – conclude Aramini – brave a capitalizzare i nostri errori di stanchezza. Il 68-59 conclusivo non è reale, troppo punitivo. Dopo questa partita guardiamo il bicchiere mezzo pieno, continuando il percorso di crescita".

Ant.Gal.