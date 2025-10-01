Basket Serie A2 femminile. Giussano fra alti e bassi: "Siamo crollati in finale»

Nel torneo di Costamasnaga, riservato a squadre di A2 femminile, si è visto un Giussano a due facce. Nella semifinale di sabato sono arrivate buone indicazioni dal collettivo, che si è imposto di quattro lunghezze garantendosi la finale contro le padrone di casa. Domenica si sono visti però tutti i limiti di una formazione che ha un buon quintetto base ma non ha una panchina lunga. "Non siamo pronti per disputare due gara consecutive - dice coach Cico Sacchi - abbiamo tanti alti e bassi. Contro Torino abbiamo avuto un brutto approccio, precipitando a -14 sul 26-12. Ci siamo svegliati in fretta riducendo fino al -3". A sospingere le foxes ci ha pensato una sfavillante Ivana Nikolova, 18 punti in n20 minuti. Ben spalleggiata da Beatrice Olajide. "Nella ripresa difendendo forte e correndo in contropiede siamo riusciti a prendere una decina di lunghezze di vantaggio, ma nella finale con Costamasnaga si è visto che non siamo a posto fisicamente. Ci hanno surclassato 97-61".

Ant.Gal.