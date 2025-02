Basket Serie A2 femminile. Il Giussano a Torino finisce asfaltato

È netta la sconfitta del Giussano a Torino (82-61). "Abbiamo avuto una brutta partenza e siamo andati sotto subito di dieci lunghezze al quinto minuto - spiega coach Alberto Mazzetti - poi siamo stati bravi ad alzare l’intensità del gioco e ci siamo rimessi in carreggiata. Per trenta minuti abbiamo giocato alla pari contro una squadra come Torino che sta attraversando un ottimo periodo di forma". Non è bastato. "Dobbiamo prendere per buoni questi frangenti in cui abbiamo lottato ed espresso una buona qualità nella manovra offensiva. Sul 54-51 si è spenta la luce". Le foxes nell’ultimo tempino hanno mollato, finendo anche a -24. Non un buon segnale in vista degli ormai certi playout.

Antonella Galimberti