Basket, serie A2 femminile. La leader Mantova non fa sconti. Civitanova rimane a secco

San Giorgio Mantova

63

Bagalier Feba

52

SAN GIORGIO : Fietta 3, Llorente 10, Fusari 16, Cavazzuti 6, Orazzo 5, Ranzato, Fiorotto 6, Dell’Olio 13, Cremona 2, Benatti ne, Ramò 2, Ndiaye 2. All. Logallo.

BAGALIER FEBA CIVITANOVA: Perini 17, Mini 4, Binci 11, Bocola 7, Jaworska 2, Panufnik 1, Sciarretta, Severini, Pepe, Ortolani 2, Pelliccetti 8. All. Ferazzoli.

Arbitri: Guerra e La Grotta.

Note: parziali 16-13, 36-25, 54-34.

Niente da fare per la Feba Civitanova che alza bandiera bianca per 63-52 sul campo della capolista Mantova.

La gara. Dopo la palla a due Civitanova prova a tenere botta alle padrone di casa: Perini (foto) e Binci replicano a Fusari e Dell’Olio che firmano il sorpasso sul 16-13 al 10’. Nel secondo periodo la musica non cambia: Mantova prova ad allungare e tocca la doppia cifra di vantaggio, con Civitanova che si aggrappa alle sue percentuali per non perdere troppo terreno (36-25 al 20’).

Di ritorno sul parquet le cose peggiorano per le ospiti, che subiscono l’aggressività di Mantova che prende il sopravvento. La Feba segna con il contagocce, a differenza delle locali che prendono il largo grazie ai canestri di Fusari e Llorente (54-34 al 30’).

Nell’ultimo periodo Civitanova è con le spalle al muro, ma con orgoglio non molla e punto su punto prova a risalire la china. Le ospiti si avvicinano, ma il tempo scorre e Mantova nel finale tiene botta e suggella il successo sul 63-52.