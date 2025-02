Basket Serie A2 femminile. La Cestistica cade ancora al PalaMariotti. Non riesce la rimonta contro l’Use Empoli

Cestistica Spezzina 62Use Empoli 68(19-18, 30-46, 51-56)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 7, Templari 2, Moretti 14, Missanelli 23, Diakhoumpa 11, Candelori ne, Guzzoni 5, Guerrieri, Varone ne, Murgese ne. All: Corsolini.

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Tarkovicova 11, Leghissa E. ne, Fiaschi, Colognesi 8, Ruffini 3, Ianezic 15, Castellani 14, Ndiaye 2, Casini 3, Antonini, Vente 12. All: Cioni.

Arbitri: Mammola e Di Luzio.

LA SPEZIA – Ancora una sconfitta per la Cestistica battuta al PalaMariotti 62-68 da Empoli. Decisivo nell’economia del match il parziale di 11-28 incassato nel secondo quarto dalle bianconere, da cui non sono più riuscite a recuperare nonostante l’ottimo terzo periodo che le ha fatte riavvicinare al -5. Missanelli è la top scorer della gara con 23 punti, per le spezzine vanno in doppia cifra anche Moretti con 14 e Diakhoumpa con 11. Nonostante la battuta d’arresto, la Cestistica non perde terreno in virtù della sconfitta di Salerno con Costa Masnaga e del rinvio della gara di Broni: le spezzine restano al nono posto a pari punti con campane e lombarde. Sabato prossimo altro match al PalaMariotti contro un’altra squadra in lotta per la promozione come il Repower Sanga Milano.

La partita comincia in equilibrio, le due squadre danno vita ad un coinvolgente botta e risposta in cui non si nota particolarmente la differenza in classifica. Missanelli si attiva da subito, segnando 7 punti nel primo quarto e portando le bianconere avanti 19-18 dopo una frazione. Il secondo periodo è funesto per la Cestistica, che concede davvero tanto a Empoli: 28 punti sono un’enormità che avrebbe potuto essere ancor più consistente se le toscane non avessero graziato le padrone di casa, capitalizzando poco rispetto alle chance avute in quei dieci minuti. La tripla di tabella sulla sirena da parte di Mbaye per il 30-46 mitiga parzialmente lo svantaggio delle spezzine, arrivate anche al -19 pochi istanti prima.

Dopo l’intervallo lungo, la premiata ditta Missanelli-Moretti si mette in proprio per costruire la rimonta bianconera, segnando 19 dei 21 punti del terzo periodo. Ma a funzionare non è solo l’attacco: la Cestistica alza l’asticella pure in difesa, aumentando l’aggressività e leggendo meglio alcune situazioni in cui Empoli aveva creato problemi nel primo tempo. Ad inizio ultimo quarto l’Use Empoli trova ossigeno da Ruffini e Ianezic, riporta nove lunghezze di vantaggio (52-61), ma le bianconere sono encomiabili e ritornano gradualmente sotto, fino al -3 con due minuti ancora da giocare (60-63). A regalare il successo ad Empoli ci pensa Vente (prima di uscire per cinque falli) segnando tre tiri liberi nel finale e sfruttando al meglio la maggiore fisicità rispetto alle giocatrici bianconere. Al PalaMariotti finisce 62-68 per le ospiti.

Marco Zanotti