Basket Serie A2 femminile. Le Foxes vanno a Torino: "Daremo filo da torcere»

Reduce dalla brillante vittoria contro Milano Basket Stars, Giussano cerca di replicare nella gara in programma sabato in trasferta a Torino. "Le nostre prossime avversarie hanno un ottimo quintetto base – è il parere di coach Cico Sacchi – dalla panchina possono utilizzare delle giovani di valore, che già da diversi anni militano in Serie A2. Sfruttando le loro qualità hanno messo in difficoltà il Sanga Milano e hanno vinto con venti punti di scarto contro Viterbo. Giocando in casa saranno quindi una rivale molto ostica".

Le foxes nelle prime due giornate hanno mostrato i loro limiti contro Costa Masnaga, mentre hanno fatto vedere che hanno potenzialità per fare bene sabato scorso nel match casalingo contro Milano Basket Stars. In particolare, per fare una bella figura, Giussano deve essere brava a innescare due realizzatrici del calibro di Ivana Nikolova e Beatrice Olajide. "Tutto dipenderà da come affronteremo la partita, se saremo concentrati e intensi potremo dare del filo da torcere a Torino".

Ant.Gal.