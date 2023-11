Basket Serie A2 Femminile. L’Use Rosa torna a ruggire in trasferta. A Roma biancorosse trascinate da Manetti

stella azzurra

65

use rosa

74

STELLA AZZURRA ROMA: Rizzo 4, Zangara 2, Schena 7, Bucchieri 4, Sasso 7, Brzonova 19, Frigo 14, Ndiaye n.e., Barbakadze 8, Garofalo n.e. All. Chimenti.

USE ROSA SCOTTI: Castellani 15, Stoichkova 6, Merisio 3, Manetti 17, Miscenko 10, Ruffini 8, Patanè 12, Avonto 1, Villaruel 2, Antonini. All. Cioni.

Arbitri: Lillo e Marianetti di Brindisi.

Parziali: 17-18; 33-39; 50-53.

ROMA – Seconda vittoria consecutiva per l’Use Rosa, che a quasi due mesi dall’ultima volta torna anche a imporsi lontano dal Pala Sammontana. Guidate da una Manetti (nella foto) capitana di nome e di fatto (doppia doppia per lei con 17 punti e 10 rimbalzi), le biancorosse sbancano Roma con il punteggio di 65-74. Grande equilibrio nel primo parziale (17-18 al 10’), ma anche nel secondo almeno fino ad un minuto dall’intervallo quando Castellani e Manetti firmano il +8 (31-39) empolese, che diventa però 33-39 al 20’. Al rientro dagli spogliatoi la Stella Azzurra riesce a impattare e a mettere la freccia, poi Miscenko apre un mini break che Ruffini, Stoichkova e Patanè completano fino al 50-53 del 30’. In avvio della frazione finale il break decisivo dell’Use, un 2-15 che manda i titoli di coda.