Basket serie A2 femminile. Per l’E-Work buon primo test. Georgieva guida l’attacco

Solmec Rovigo 55E-Work Faenza 62

SOLMEC ROVIGO: Stickova 9, Viviani 2, Castelli 5, Stavrov N. 8, Cremona 4, Stavrov E. 9, Zanetti 4, Nako Moni 6, Mutterle 5, Novati 3. All.: Pegoraro

E-WORK FAENZA: Brzonova 14, Bazan 4, Ciuffoli C. 5, Nori 2, Georgieva 16, Milanovic, Zanetti 2, Cosaro 3, Cappellotto 7, Onnela 6, Ceroni 3. All.: Seletti

Note: parziali (13-15; 26-39; 43-50)

Esordio tutto sommato positivo per l’E-Work che vince la prima amichevole stagionale in casa della Solmec Rovigo pur dovendo fare a meno di Guzzoni e di Elena Ciuffoli. La partita si è giocata come tutti i classici incontri di preaseason con il punteggio azzerato al termine di ogni quarto e le faentine ne hanno vinti due.

Il primo dopo un combattuto 15-13 e il secondo con un netto 24-13. Il terzo è andato invece alle venete per 17-11 e l’ultimo è finito 12-12, ma il secondo tempo è stato figlio di un normale calo fisico dovuto alla dura preparazione fisica che stanno sostenendo le faentine. In attacco hanno brillato Bazan con 14 punti, destinata ad essere leader offensiva oltre che faro del gioco, e Georgieva con 16, confermatasi ottima tiratrice.

L’E-Work ritornerà in campo sabato prossimo alle 18 a San Giovanni Valdarno, mentre l’esordio al PalaBubani davanti ai tifosi sarà mercoledì 17 (ore 18) con Matelica.