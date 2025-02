Basket Serie a2 femminile. Use Rosa: dopo la sconfitta con Moncalieri, arriva il secondo round piemontese

Tra una sfida e l’altra a formazioni piemontesi, l’Use Rosa Scotti si lecca ancora le ferite per la sconfitta di Moncalieri. Come già successo in più partite durante la stagione, infatti, ciò che ha pesato sulla prestazione dell’Use Rosa è stato proprio il brutto approccio alla gara da parte delle biancorosse. Un avvio che non ha impedito alle ragazze di Alessio Cioni di rientrare poi in partita e giocarsela fino in fondo ma che, inevitabilmente, ha pesato sull’andamento della gara.

"È stata una partitaccia – esordisce coach Cioni senza girarci troppo intorno –, il nostro approccio sbagliato ha complicato tutto. Come ci diciamo ormai da tempo, noi non siamo una squadra che ha la forza di rullare le avversarie e quindi, se parti sotto di parecchi punti, poi devi fare uno sforzo importante per recuperare il divario e diventa dura. Come capita in ogni partita ci sono poi gli episodi a sfavore, come qualche canestro fortuito che subisci o qualche errore nostro di troppo. Nel finale, con Moncalieri che ha esaurito il bonus molto velocemente, abbiamo avuto percentuali dalla lunetta molto basse, cosa che incide quando le partite sono punto a punto".

"Ma, se devo recriminare su qualcosa – conclude Cioni – è proprio sull’approccio. Poi ci sta benissimo che si possa perdere a Moncalieri, soprattutto se non dai il cento per cento per tutta la durata della partita. Ovvio che la sconfitta non è un dramma visto che stiamo facendo un cammino sopra le aspettative, ma la cosa che conta è capire questi errori e non commetterli più nelle prossime partite".

Intanto, sabato sera al Pala Sammontana arriva Torino, mentre per l’Use Rosa si avvicina anche l’impegno della Coppa Italia, in programma nel fine settimana dell’8 e 9 marzo.