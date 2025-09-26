Basket serie A2. Forlì, Aradori suona la carica:: "Pronti a fare un bel campionato»

"Forlì l’ho affrontata spesso da avversario ed è una piazza storica che vive il basket con grande passione e ha avuto campioni": il nuovo volto della Pallacanestro 2.015 Pietro Aradori, un tipo che vanta in carriera 154 presenze in Nazionale, si presenta così presso la sede del partner biancorosso VemSistemi.

"La nuova società ha dieci anni di vita, ma ha creato una realtà solida, portando tanti tifosi al palasport – afferma la guardia-ala piccola – e appena mi hanno presentato la possibilità di venire qui ho colto l’occasione al volo, anche perché ho ritrovato persone con con cui avevo lavorato bene in passato e disputato belle stagioni. Ma in questo periodo ne sto conoscendo anche altre di valore e spessore".

Per quanto riguarda la valutazione della squadra in questo mese e mezzo di permanenza "posso dire che abbiamo tutte le carte in regola per fare un gran campionato. Ogni partita andrà comunque conquistata e nulla deve essere dato per scontato, ma potremo toglierci delle soddisfazioni e passare un anno pieno di vittorie tutti insieme".

Aradori ha 37 anni e grande esperienza, ma intende portare anche le sue qualità tecniche in campo e quelle umane nel gruppo: "Sono un atleta che gioca con aggressività e cercherò di mettere pressione alle altre formazioni, per dare il massimo supporto ai miei compagni. Fisicamente sto bene, ho avuto un brutto infortunio il 1° giugno 2024 al tendine d’Achille, ma nella sfortuna ho recuperato completamente e devo ringraziare quelli che mi hanno seguito, permettendo di mettere a posto anche alcuni piccoli problemi che mi davano fastidio e che mi portavo dietro da un po’ di tempo: sono pronto – conclude – per dare il meglio".

Gianni Bonali