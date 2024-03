Basket Serie A2. Gaddefors è tornato. Chiusi prepara la sfida a Treviglio

Si è conclusa la finestra di impegni internazionali in vista di Eurobasket 2025, Viktor Gaddefors è rientrato a Chiusi dopo aver disputato due partite con la rappresentativa svedese. Una vittoria e una sconfitta il bilancio: 8 punti e 9 rimbalzi per il portacolori dei Bulls nell’84-70 sulla Bulgaria, 10 punti e 8 rimbalzi nel 95-70 con cui la Svezia è stata sconfitta in Montenegro. La San Giobbe può dunque preparare con la sua ala titolare la trasferta di Treviglio, una delle tante ultime spiagge che i biancorossi affronteranno nelle prossime domeniche. Serve una vittoria per provare ad avvicinare Orzinuovi, che domenica ha perso in casa contro Rieti, ed evitare l’ultimo posto che sancirebbe la retrocessione diretta in serie B. Anche se agganciare il penultimo posto non sarebbe garanzia di salvezza, anche perché nel successivo girone a sei, nel quale continueranno a valere i punti conquistati finora, si salveranno soltanto le prime due. Però per arrivarci servono almeno quattro successi nelle restanti otto partite, se Orzinuovi le dovesse perdere tutte da qui alla fine. Altrimenti il conto delle vittorie da incamerare necessariamente sarà ancora più alto.