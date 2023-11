Basket serie A2, i biancorossi espugnano il Flaminio e recuperano i due punti persi a Chiusi. Sella Cento con la faccia giusta. A Rimini un colpo che vale doppio

riviera rimini

77

sella cento

82

RIVIERA : Grande 8 (12, 210), Marks 19 (23, 38), Scarponi 5 (13, 11), Johnson 14 (412, 23), Simioni 14 (16, 44), Tomassini 11 (14, 35), Tassinari 2 (11, 03), Anumba 2 (01 da tre), Masciadri 2 (15, 01), Abba ne, Mulazzani ne, Sirri ne. All.: Ferrari.

SELLA CENTO: Palumbo 11 (37), Sabin 13 (24, 35), Toscano 6 (02, 23), Archie 19 (34, 45), Benvenuti 8 (34), Mussini 10 (25, 13), Moreno 2 (02, 01), Bruttini 10 (24), Kuuba 3 (11 da tre), Bucciol ne. All.: Mecacci.

Parziali: 22-26, 40-45, 60-58, 77-82.

Arbitri: Ursi, Yang Yao e Marzulli

Va ko, Riviera Banca, e fa oggettivamente male perché arriva nel momento dell’ipotetica ascesa di gioco e di condizione. Cento la spunta con merito, con l’esperienza di Bruttini e un canestro folle di Archie per il +3 in fadeaway. Resta, scolpita sul marmo, una classifica da 2 vinte e 5 perse che non può e non deve soddisfare. La partita? Johnson è abile e arruolabile e le squadre si scambiano canestri, con le difese non certo prontissime. Archie, in particolare, spara tre triple nel primo quarto, ma quando anche Scarponi la mette Rbr è avanti con merito (20-15). In quel momento però cambia qualcosa, con Cento a infilare un parzialone a cavallo dei due quarti che la porta sul 22-28. La sveglia la suona Tomassini con due triple ma è un luna park, questo infrasettimanale, con Cento a infilare un 911 da tre nel primo tempo che si spiega da solo. Rimini ha un Simioni da 8 punti in fila, prova ad agganciare, non ci riesce e si resta così su punteggi altissimi, col -5 che lascia in gioco tutto all’intervallo.

C’è tanta qualità anche di ritorno dagli spogliatoi, con Tomassini e Marks caldi per Rbr e il solito Archie ad accompagnare le scorribande di Mussini in casa Cento. L’ottimo Simioni di serata ha 4 falli a fine terzo, ma Rbr per qualche minuto non ne soffre e arriva sul +5 in pieno quarto periodo (68-63) con la tripla di Grande. Il momentum sembra tutto di Riviera Banca, col Flaminio come sempre rumorosissimo e Cento che sbaglia qualcosa in più rispetto al primo tempo. Possessi chiave: Rbr non ammazza la partita e gli ospiti tornano sotto e sorpassano con i tiri in avvicinamento di Palumbo. I grigi intanto continuano a fischiare come vaporiere e il punteggio oscilla da una parte all’altra. I due liberi di Anumba generano il 75-74 a -3’10”, poi è solo Cento, con Bruttini a sorpassare dalla lunetta e Archie a infilare un canestro in allontanamento surreale per il +3. Dopo aver martellato dall’arco, Cento la vince da vicino. La corrida dell’ultimo minuto trova Rbr sempre a inseguire, con l’ex Moreno a infilare un 22 sanguinoso dalla lunetta a -16”. Loriano Zannoni