Basket serie A2, ieri passerella per il veterano. Unieuro, Masciadri rilancia: "So di poter dare ancora molto»

"Per me ritornare a Forlì rappresenta una grande possibilità. Sono arrivato qui diciotto anni fa per la mia prima esperienza lontano da casa, dopo il settore giovanile. Per me quindi, tornare qui diciott’anni dopo è come se fosse una seconda maturità". Il nuovo volto della Pallacanestro 2.015 Stefano Masciadri si presenta così presso la sede del partner biancorosso ‘Bandini Casamenti’. La sua carriera, infatti, nel biennio 2008-2010 aveva preso slancio proprio all’ombra di San Mercuriale, allenato da coach Giampaolo Di Lorenzo, in serie A Dilettanti, l’attuale serie B.

"Adesso ho maggiore consapevolezza e darò il mio contributo, portando la mia esperienza e mettendomi a disposizione dello staff tecnico. Sono stato molto felice – aggiunge – della chiamata di Forlì. Mi hanno fatto capire che qui c’è un’organizzazione di livello e un progetto dove potermi migliorare ancora. Non mi sento un giocatore finito: due anni fa ho avuto un infortunio importante che mi aveva addirittura fatto mettere in dubbio di poter tornare ai livelli precedenti. Poi però, dopo la bella stagione appena trascorsa, mi sento di poter dare ancora il 110% in ogni allenamento e in ogni partita. In campo posso non essere molto appariscente – conclude Masciadri –, ma quando serve mi prendo tranquillamente la responsabilità: sono qui per far crescere me e la squadra".

g. b.