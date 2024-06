Basket serie A2: il gm centese dovrebbe essere annunciato oggi. Sella, contatto Nicolai-Martelossi. Per la panchina anche altre piste

Giorni di ufficializzazioni in arrivo in casa Sella Cento, con l’annuncio del nuovo general manager, Renato Nicolai, che dovrebbe arrivare oggi o al più tardi domani. Una volta reso noto ciò che per gli addetti ai lavori è già noto da giorni, si inizieranno a comporre i tasselli dello staff tecnico, con le prime firme in arrivo, e di conseguenza l’uscita dal contratto di Matteo Mecacci, che ha un’opzione da esercitare entro una decina di giorni. Tutti nodi che Renato Nicolai dovrà affrontare al momento del suo insediamento. Ma andiamo per gradi. Suscita ovviamente molta curiosità la questione allenatore, con Emanuele Di Paolantonio, tecnico giovane ma con già esperienze di A2, B1 e assistentato di serie A, che viene indicato da più parti come il candidato in pole position. La sua agenzia è la stessa di Mecacci, e sicuramente anche questo aspetto potrebbe contare, ma attenzione ad altri nomi che potrebbero essere in corsa. Uno è quello di Paolo Moretti, in passato sentito da Giulio Iozzelli proprio per la panchina biancorossa, ed oggi libero, e poi c’è Alberto Martelossi. Il tecnico friulano ha lavorato in serie A2 a Ferrara nel 2011 proprio con Renato Nicolai, i due hanno un’ottima intesa anche personale e hanno sicuramente parlato in questi giorni. Resta da capire se questo contatto porterà o meno ad una trattativa.

Mauro Paterlini