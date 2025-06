Basket serie a2. Il saluto di Masciadri: "Grazie per questi anni bellissimi»

C’è anche il saluto ufficiale a Stefano Masciadri, nell’inizio di settimana di Rbr. I biancorossi perdono il loro capitano, ma l’addio era un po’ nell’aria fin dalla scorsa settimana, quando le prime voci sulla strutturazione della nuova squadra si stavano facendo strada. Ora c’è Forlì pronta ad accoglierlo.

Nell’ultima regular season ha sfiorato i 5 punti di media con poco più di 3 rimbalzi in 16 minuti. Un utilizzo tattico interessante, con diversi minuti anche da ala piccola in cui ha saputo essere efficace e con la consueta fantastica mano dalla lunga distanza (48%).

Diventato il capitano di Rbr, aveva lasciato la simbolica fascia a Francesco Bedetti nella scorsa estate, poi se l’era ripresa quando ‘Bedo’ era uscito dalle rotazioni e non entrava nei 12 dopo l’arrivo di Conti.

"Ciao popolo biancorosso, volevo ringraziarvi per questi quattro anni bellissimi, pieni di emozioni e gioie" dice con voce commossa ‘Mascio’ nel saluto social. In arrivo, come 4 in uscita dalla panchina, Giacomo Leardini.