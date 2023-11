Basket serie A2. Il tecnico Bassi:: "Il Chiusi era spento"

Nove partite di campionato, otto sconfitte, una media punti realizzati di poco oltre quota sessanta per gara. Una situazione difficile, sottolineata dalle laconiche parole di coach Bassi nel post partita con Forlì: "I nostri avversari hanno vinto con merito. Il nostro primo tempo, secondo me, è stato molto brutto, al di là del punteggio. Non abbiamo fatto niente di quanto provato durante la settimana anche se non è semplice parlare di settimana di lavoro viste le assenze. In ogni caso eravamo molto spenti – ha sottolineato –, anzi Forlì ci ha pure graziati nei primi venti minuti. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, facendo il massimo che potevamo, anche se un po’ a caso. Preferisco non dire altro".

Il tecnico poi ha commentato l’esordio in biancorosso del lettone Jonats, arrivato a disposizione appena tre giorni prima dell’evento: "Jonats si è messo a disposizione con professionalità e agonismo. Ha fatto il massimo viste le condizioni, lo inseriremo ancora meglio la settimana prossima".