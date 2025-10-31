Basket serie A2. Incubo infortuni per Rbr: Robison da valutare

C’è il rebus infortuni, nella settimana corta della Rinascita. Poco spazio per analisi e valutazioni, il frullatore della A2 tritura tutto e costringe le squadre a fare la conta di chi potrà essere presente. È il caso, appunto, della Dole, che nelle ultime partite ha ruotato in otto e con Roseto ha visto uscire Gerald Robinson anzitempo a causa di una botta. Per il play americano sembrerebbe un fastidio di poco conto, ma tutto sarà verificato meglio oggi, già giornata di antivigilia di Livorno – Rimini. Dopo il successo casalingo nel derby con Pesaro è arrivato quello, di nuovo al Flaminio, con la Liofilchem. La squadra sta trovando quella continuità che aveva smarrito in alcune delle partite precedenti e i risultati ne sono conseguenza diretta. A Livorno potrebbero esserci novità per quanto riguarda gli assenti di mercoledì. Assane Sankare è infatti vicinissimo al rientro e la decisione se inserirlo in rotazione per la trasferta in terra labronica verrà presa nell’immediata vigilia.

Niente da fare invece per Giacomo Leardini, che sarà assente anche domenica. Anche lui, però, sta per rientrare e dovrebbe trovare spazio nell’impegno successivo, quello di domenica 9 novembre con Torino. La A2 intanto ha appena passato un infrasettimanale di fuoco con alcuni veterani protagonisti in negativo. Andrea Cinciarini è l’esempio più vicino, visto che è stato espulso contro la Dole dopo il doppio tecnico. Il caso più eclatante, però, è quello di Alessandro Gentile, squalificato per due giornate dopo l’espulsione proprio a Livorno. L’ex azzurro non sarà presente nel match di domani con Verona, con la capolista che ha così ha un’occasione d’oro per proseguire nella striscia. Rbr intanto fa la conta dei presenti e spera, nella migliore delle ipotesi, di avere a Livorno Robinson e Sankare. Dall’altra parte l’ex Ariel Filloy e una Livorno migliorata, che viaggia allo stesso ritmo della Dole con 10 punti. Sarà sfida per volare.

lo.za.