BASKET SERIE A2: intanto, nell’anticipo di ieri, cantù ha battuto cividale. A Rieti sono sicuri: si pensa al forlivese Dawson per sostituire il proprio Usa

Mentre il Limoges attende una risposta definitiva su Demonte Harper, dal Lazio rimbalza la notizia di una richiesta di Rieti per l’altro giocatore americano a libro paga per la Pallacanestro 2.015: Shawn Dawson. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Messaggero, la Real Sebastiani avrebbe pensato all’ala con passaporto israeliano per sostituire temporaneamente il suo Usa Jordan Harris, per il quale si parla di uno stop di 30 giorni dopo l’infortunio di domenica scorsa a Livorno. Harris era arrivato a inizio dicembre dalla serie A di Varese, al posto di Jazz Johnson che si è trasferito a Orzinuovi (proprio la prossima rivale dell’Unieuro). A differenza di Forlì, Rieti non ha un terzo straniero e non ha preso in considerazione l’ipotesi di giocare senza un esterno titolare per un mese, per cui è andata sul mercato.

Forlì da parte sua sarebbe disponibile a cedere Dawson. Anche se – a quanto trapela – la Real Sebastiani vorrà testarlo, dato che lo stesso Dawson è reduce da uno stop. Nel caso del biancorosso, nessuna lesione: solo un’infiammazione, anche se si tratta del ginocchio che lo ha costretto a rimanere ai box per 17 partite del girone d’andata.

La trattativa in corso per Dawson sconsiglia dal rischiarlo domenica a Orzinuovi. Questo dovrebbe spingere Forlì a trattenere Harper almeno per una partita in più.

Ieri sera Cantù è tornata a vincere dopo 5 ko consecutivi, battendo Cividale 78-77: decisiva la tripla dell’ex forlivese Fabio Valentini a pochi secondi dalla fine. I brianzoli agganciano così al 3° posto a 34 punti proprio i friulani (entrambe con una partita in più) e Rieti, tutte a +4 su Forlì, ottava.