Basket serie a2, la 7ª giornata: ieri veneti sconfitti da cividale. L’Unieuro lascia l’ultimo posto. Mercoledì arriva Mestre, appena 2 punti sopra

Quelli conquistati al PalaPentassuglia sono due punti preziosissimi per Forlì, che aveva urgente bisogno di muovere la classifica. L’anticipo di venerdì ha lasciato all’ultimo posto l’Urania Milano, caduta in volata a Torino. Oggi Ruvo-Avellino e Roseto-Rieti: quest’ultima è una partita tra una società che ha cambiato allenatore e una che ha appena subìto la stangata del campo a porte chiuse a tempo indeterminato, dopo la morte dell’autista dei tifosi di Pistoia, Raffaele Marianella.

Un altro anticipo riguardava la seconda parte della classifica: ha vinto Cividale, 78-79 in casa di Mestre prossima avversaria dei biancorossi. Decisivi Freeman (19 punti) e Redivo (17) contro il solito super Curry (28). Entrambe sono ora 2 punti sopra l’Unieuro.

Le altre due partite di ieri sera sono state opposte tra loro: difese fortissime al PalaDozza, Fortitudo-Verona 55-47; e invece attacchi in palla tra Bergamo e Cento (95-86; 25 punti di Harrison).

Oggi: Rimini-Pesaro, Scafati-Livorno, Ruvo-Avellino e Roseto-Rieti.

Classifica: Pesaro, Brindisi* e Verona* 10; Livorno, Pistoia, Rieti, Bergamo*, Fortitudo Bologna*, Torino* 8; Rimini, Avellino, Scafati, Juvi Cremona, Cividale* e Mestre* 6; Forlì* 4; Roseto, Ruvo e Urania Milano* 2.

Prossimo turno: martedì 28 Verona-Brindisi e Fortitudo-Torino (ore 20.30); mercoledì 29: Forlì-Mestre, Cento-Cremona, Rimini-Roseto, Avellino-Bergamo, Cividale-Scafati, Pesaro-Pistoia, Livorno-Milano, Rieti-Ruvo.