Basket serie A2. La Rinascita mostra i muscoli con Leardini: "Felice di arrivare in un club così ambizioso»

C’è l’ufficialità di Giacomo Leardini, nella fine di giugno di Rbr. L’ala ex Vigevano è stata tra i primi obbiettivi di mercato della Rinascita dopo la finale con Cantù e adesso può dirsi a pieno titolo un componente del futuro roster biancorosso. Leardini, classe ’99, è un 4 di 1.98 per 100 chili di peso. Nel roster va a occupare il posto lasciato libero da Stefano Masciadri e sarà il sostituto di Mark Ogden. Dopo la B con Legnano, gli ultimi due anni li ha trascorsi in A2 a Vigevano e la crescita è stata costante: 5.1 punti con 2.9 rimbalzi al debutto nel 2023-2024 e 8.5 più 4.3 nella stagione appena andata agli archivi. Giocatore di energia, capace di correre bene per il campo e lottatore, ma anche con quella particolarità che potrebbe far comodo alla squadra, ovverosia un tiro da tre che sta diventando molto affidabile (dal 21% al 40% nel giro di un anno). A Rimini, come a Vigevano, vestirà la maglia 00.

"Sono davvero felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Rimini – dice Leardini –. Non vedo l’ora di indossare la maglia di una società così storica e prestigiosa, con grandi ambizioni e una tradizione importante alle spalle. Sarà sicuramente una sfida stimolante: il livello si è alzato, la competizione anche, ma sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e dei miei compagni. Non vedo l’ora di cominciare e di vivere l’atmosfera del palazzetto. Sentire il calore e il sostegno della città sarà una spinta in più per dare sempre il massimo".

Ora, per quanto riguarda i quattro lunghi, manca solo l’ufficializzazione della conferma di Camara e il puzzle biancorosso sarà completo. In ala piccola arriverà Pollone, ma avrà minuti anche Sankare. La situazione più in divenire rimane quella dei piccoli. Con Marini e Tomassini confermati, resta da vedere cosa succederà con Grande, che salvo sorprese resterà biancorosso e Robinson, che ha un contratto anche per l’anno prossimo e, a meno di offerte importanti, sarà il play titolare anche nel 2025-2026.

Loriano Zannoni