Basket serie A2. La Rinascita mette gli occhi su Riismaa

Settimana importante in casa Dole, per ragioni di avversario, di infermeria e di mercato. Già, perché in una fase che non sembrerebbe particolarmente calda dal punto di vista delle trattative, diverse squadre si stanno muovendo. Come Cremona, che ha preso Bortolin da Scafati, con Italiano a sostituirlo alla Givova e Morgillo in predicato di vestire la canotta della Fortitudo. Uno che piace davvero tanto a diverse squadre di A2, e soprattutto alla Dole, è Joonas Riismaa, L’ala piccola estone di formazione italiana è ben conosciuta dai tifosi di Rbr perché nello scorso giugno è stato protagonista, con la sua Cantù, della finale playoff di A2. Per la verità, in quelle tre gare, il giocatore si è dedicato soprattutto al lavoro sporco, con rimbalzi e assist, più che a prendersi conclusioni in attacco. Rimane un elemento con un tiro da tre che può essere incisivo (46% negli ultimi playoff) e che l’anno scorso ha segnato 4.5 punti di media in regular season. Giocatore solido, ancora molto giovane (è un classe 2002) che quest’anno ha trovato ingaggio nella Bertram Derthona in Serie A. Dopo i 5’ senza segnare all’esordio in casa dell’Olimpia Milano, sono arrivati i 14’ con 12 punti di domenica scorsa con Treviso.

Una prestazione eccellente nel massimo campionato, ma la sua permanenza alla Bertram non sembrerebbe certa, perché in fondo il giocatore è stato acquistato in estate per sostituire l’infortunato Strautins. Una sorta di polizza assicurativa in attesa del recupero dall’intervento al crociato del lettone. Strautins prima o poi rientrerà e, a quel punto, la Dole potrebbe affondare il colpo. Intanto, dall’infermeria, Rbr balla tra le condizioni di Camara, prossimo al rientro, e Sankare, che ha sentito un dolore al ginocchio a Mestre e aspetta di capire se potrà subito rientrare. Lunedì sera il giocatore non è sceso in campo con l’Under 19 impegnata a Pesaro. Qualcuno mancherà anche a Verona ed è Justin Johnson, che salterà la partita dell’ex per un infortunio al piede. In mezzo al turbine di infortuni e mercato, sarà già un match clou anche se le squadre non saranno esattamente al completo.

Loriano Zannoni