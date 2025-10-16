Basket serie A2. La Rinascita non ritroverà Johnson. L’americano di Verona è infortunato

Doveva essere una partita senza Camara e con Verona al completo, invece gli scaligeri non avranno Justin Johnson (nella foto) e nella Dole potrebbe rientrare il lungo senegalese. Il guaio fisico che ha coinvolto il grande ex della partita è stato spiegato ieri in un comunicato da parte della Tezenis: "L’atleta Justin Johnson ha riportato un infortunio al piede destro, attualmente in fase di valutazione diagnostica. Il giocatore sarà sottoposto a visita specialistica ortopedica e, al termine della valutazione, verrà definito il percorso terapeutico e riabilitativo". Di fatto non viene rivelato niente, come purtroppo da abitudine ormai consolidata da diverse società, ma il guaio non dovrebbe essere grave. Johnson salterà comunque la partita di domenica, mentre tra gli scaligeri dovrebbe rientrare l’altro lungo, Poser. Rbr invece potrebbe riaccogliere in campo, per qualche minuto, Gora Camara che sta ultimando il recupero dopo il problema alla caviglia che lo sta tenendo fuori da oltre due mesi. Un infortunio che oggettivamente è definibile come grave, alla conta finale dei giorni necessari per il rientro in campo. Rimane la questione legata ad Assane Sankare, uscito nel quarto periodo della gara di Mestre per un dolore al ginocchio. Per lui test e consulti per capire la natura del problema. Il giocatore è rimasto ovviamente in panchina 40 minuti nella partita dell’Under 19 Eccellenza di lunedì sera, quella persa dagli Angels Santarcangelo a Pesaro. I ragazzi di coach Calzolari sono andati incontro a un ko pesante nella tana della Victoria Libertas, che si è imposta 83-46 allungando il margine nel corso della partita, passando dal 46-27 dell’intervallo al +37 finale. Il tabellino: Almasi 4, Sankare n.e., Ronci 12, Bracci 5, Longo 1, Tura, Amaroli, Facciorusso 4, Frisoni 11, Luppino 3, Della Chiesa 7. All.: Calzolari.

In Under 17 Eccellenza, invece, bel successo degli Angels/Rbr col Junior Basket Ravenna, battuto 70-62. Il primo quarto è scoppiettante, con Ravenna precisa da tre punti e gli Angels ottimi in contropiede con Fascicolo. Nel secondo periodo i ragazzi di Brugé stringono le maglie in difesa (solo 6 punti concessi) e riescono a fuggire via, col 39-23 dell’intervallo a segnalare una partita già spaccata in due. Di ritorno dagli spogliatoi, Ravenna prova ad accorciare cambiando più volte la difesa, ma i gialloblù mantengono il controllo. Il tabellino: Trevisani, Ugliola 2, Petcov 1, Facciorusso 12, Pivetti, Angelilli, Bontempi 3, Tura 27, Di Giacomo, Luppino 17, Del Core, Fascicolo 8. All.: Brugè.