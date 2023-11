Basket Serie A2. La San Giobbe cade ancora. Al PalaPania ride Verona

SAN GIOBBE

59

TEZENIS VERONA

64

CHIUSI: Tilghman 9, Brinza, Ceron 11, Lorenzoni, Zani, Dellosto 5, Chapelli 6, Bozzetto 4, Jerkovic 3, Raffaelli 11, Possamai 10. All. Bassi.

VERONA: Mbacke, Stefanelli 14, Morati, Gazzotti 9, Gajic, Devoe 21, Esposito 2, Murphy 10, Massone, Penna 8, Udom. All. Ramagli.

Arbitri: Vita, Centonza, Bartolini.

Parziali: 12-13, 26-30, 51-48.

CHIUSI – Altra sconfitta per la San Giobbe. Verona passa al PalaPania (64-59) grazie ad un quarto periodo da 16-8, approfittando della stanchezza che attanaglia una squadra alle prese ormai da tempo con rotazioni ridotte all’osso. Chiusi gioca un grande terzo periodo, in cui segna venticinque punti, solo uno in meno del fatturato dei primi venti minuti di gara, poi però si affloscia e si arrende a Devoe e compagni. Il primo periodo sembra la fotocopia della gara con Cento di dieci giorni fa; non si segna mai, sui due lati del campo, e ogni canestro sembra una meta contro gli All Blacks per la sporadicità con cui avviene. Certo non mancano l’intensità e la voglia di combattere; sono armi che i Bulls, pur dimezzati dalle perduranti assenze di Spear, Stefanini e Martini, mettono comunque in campo, tanto da arrivare alla pausa con un passivo di quattro lunghezze ampiamente recuperabile. E infatti nel terzo periodo, dopo aver visto gli avversari scappare a +7, mettono la testa avanti con la tripla di Raffaelli (40-39), vanno a più tre con l’unico cesto dal campo di Tilghman (19 la sua percentuale complessiva) e pregustano un finale diverso con altri due splendidi siluri di Raffaelli (57-53). Illusione, perché poi il canestro ridiventa tabù, mentre di là Devoe trova la bomba del sorpasso (57-58) e poi quella del +6 (57-63) che consegnano la vittoria agli scaligeri.