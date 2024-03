Basket Serie A2. La San Giobbe Chiusi sogna di fare l’impresa a Treviglio. Coach Bassi parla chiaro: "Chi sta qui deve combattere»

Palla a due alle 18, arbitrano Palustri, Capello e Spessot. Così coach Bassi (nella foto) alla vigilia: "Abbiamo lavorato bene, per quello che era possibile fare, perché numericamente siamo stati in difficoltà. Gli allenamenti sono stati molto intensi ma anche molto brevi, specialmente nella settimana senza Gaddefors. Però i ragazzi hanno lavorato bene e in questi giorni, nonostante qualche problema, ho visto grande concentrazione e voglia". Il coach non si sbilancia sulle possibilità di salvezza: "Al di là di fare un calcolo percentuale, ovvio che parliamo di un’impresa molto difficile. Ma lo è stato tutto l’anno. Con i ragazzi sono stato chiaro: chi non ha voglia di lottare, chi non ha voglia di combattere fino all’ultimo secondo di questa stagione, deve alzare la mano adesso. Da ora in avanti ogni possesso deve essere giocato al massimo per rendere queste poche possibilità più credibili e più reali. Chi sta qui deve starci per combattere, punto. Senza pensare alla qualità o meno delle nostre avversarie. Il livello di questo campionato lo testimonia il record negativo di Treviglio che, al momento, gira con più sconfitte che vittorie. Lotteremo, questo lo posso promettere".

Le chiavi del match: "Anche per loro sarà una partita molto importante – ha sottolineato Bassi –. Vengono da sconfitte con punteggi ravvicinati e vorranno cancellarle. Parliamo di una squadra molto grossa, specialmente negli esterni ma non solo. Noi, invece, essendo molto piccoli, dovremo pensare in primo luogo a colmare il gap fisico. In qualsiasi modo. Lasciandoli giocare esprimerebbero la loro straordinaria qualità; proveremo a mettere qualche granello di sabbia nel loro ingranaggio, accettando il fatto di vederli segnare canestri di talento. In ogni caso, il nostro obiettivo deve essere quello di mettere in campo la migliore difesa possibile. Per tutti i quaranta minuti".