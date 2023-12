Basket Serie A2. La San Giobbe pensa al girone di ritorno. Si comincia domenica con la Fortitudo

La San Giobbe Chiusi ha archiviato il girone di andata con un bilancio di due vittorie e nove sconfitte. A Nardò, contro una delle squadre più in forma del campionato, i Bulls hanno sfiorato l’impresa, venendo scavalcati solo dalla tripla dall’angolo di Nikolic a cinque secondi dal termine: "Complimenti a Nardò per la vittoria – ha detto coach Bassi parlando della sfida in terra pugliese –. Abbiamo lottato, non sempre facendo quello che avevamo preparato in settimana e che avevamo stabilito di fare. Questa mancata disciplina ci è costata la partita. Sarebbero stati due punti fondamentali ma il campo ha detto questo. Abbiamo contenuto alcuni giocatori di Nardò ma ne sono venuti fuori altri; il nostro sport è sempre una catena, ogni anello è legato all’altro e quando gli anelli sono forti la catena regge". Ora parte il girone di ritorno, in cui ovviamente i Bulls cercheranno di migliorare il record che finora è piuttosto deficitario. Quella di domenica contro la Fortitudo Bologna sarà la prima di tre gare interne consecutive per Raffaelli e compagni. La Federazione ha infatti disposto che, a seguito del comune accordo delle due società, la gara esterna valevole per il secondo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West girone rosso con Pallacanestro Trieste, è stata posticipata rispetto alla normale programmazione del prossimo 6 dicembre. La partita sarà recuperata alle 20 del 24 gennaio al PalaRubini - Allianz Dome di Trieste. La partita, anziché fra due turni casalinghi, cadrà nella settimana in cui i Bulls giocheranno prima a Forlì (domenica 21) e poi a Piacenza (domenica 28).