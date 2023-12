BASKET SERIE A2. La San Giobbe perde ancora. Cividale passa in scioltezza

SAN GIOBBE

51

CIVIDALE DEL FRIULI

69

CHIUSI: Tilghman 12, Ceron 4, Lorenzoni, Zani, Dellosto 10, Chapelli 5, Bozzetto 10, Jerkovic 2, Raffaelli 6, Jonats 2. All. Bassi.

CIVIDALE: Marangon, Redivo 22, Miani 9, Mastellari, Rota 6, Furin 2, Berti 2, Isotta, Cole 19, Dell’Agnello 9. All. Pillastrini.

Arbitri: Barbiero, Chersicla, Roca.

Parziali: 10-13, 21-30, 33-47.

CHIUSI – Ennesima sconfitta per la San Giobbe Chiusi. Contro Cividale, in quella che era l’occasione per riagganciare almeno due squadre a quota sei, i Bulls cedono nettamente (-18) e restano sempre più ancorati all’ultimo posto. La dea bendata ha voltato le spalle da tempo, leggi alla voce infortuni; stavolta mancavano Possamai e Stefanini, Ceron non era al meglio, senza mai dimenticare che rispetto al progetto originario mancano (e mancheranno sempre) anche Martini e Spear. Però se il bottino in tredici giornate è di due sole vittorie è perché manca anche altro che in questo momento negativo, piuttosto prolungato, la squadra non riesce a trovare. La sfida con Cividale, che arrivava al Pala Pania da un periodo tutt’altro che brillante, dura una manciata di minuti, una quindicina circa; nel primo periodo da percentuali bassissime per entrambe la sfida è pari (+3 per i friulani), poi diventa impari quando Chiusi si ferma a 17, subisce un parziale di 11-0 con due triple di Cole e un siluro di Miani che valgono il +13 alla formazione ospite. Il successivo 4-0, firmato dall’unico cesto della serata di Jonats e da una penetrazione di Raffaelli, sono puramente illusori sulla possibilità di recuperare terreno nei restanti venti minuti di gara. Alla fine del primo tempo il divario a rimbalzo è contenuto (21 a 17 per gli ospiti, nonostante anche alcuni quintetti senza centro di ruolo per i Bulls), nel computo pesano semmai rispetto alle quattro perse avversarie le otto biancorosse, alcune delle quali in maniera davvero banale, come la rimessa da fondo campo direttamente fuori o il giocatore che senza pressione si palleggia sul piede. Il secondo tempo non porta miglioramenti, Cividale si porta subito a +19 (25-44 sul tabellone) e amministra senza alcun patema la rimanente parte di gara.

Stefano Salvadori