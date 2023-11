Basket Serie A2. La San Giobbe supera Piacenza al supplementare

SAN GIOBBE

PIACENZA

CHIUSI: Tilghman 20, Brinza, Ceron 15, Lorenzoni, Zani, Dellosto 9, Chapelli 1, Bozzetto 9, Jerkovic, Raffaelli 23, Jonats 14, Possamai 6. All. Bassi.

PIACENZA: Miller 35, Gallo 7, D’Almeida 2, Veronesi 12, Querci 3, Skeens 11, Bonacini 8, Serpilli, Filoni 4. All. Salieri.

Arbitri: Moretti, Masi, Doronin.

Parziali: 18-24, 44-43, 64-60, 82-82.

CHIUSI – Seconda vittoria in campionato per la San Giobbe Chiusi. I Bulls festeggiano dopo un tempo supplementare (97-92), strappando di voglia, di forza, in una partita insolitamente ad alto punteggio, un successo che permette quantomeno di riagganciare Orzinuovi e Rimini in coda alla classifica. Grande serata di Raffaelli, autore di 23 punti e dei liberi decisivi per sigillare il vantaggio nell’overtime; doppia cifra anche per Tilghman, Ceron, suo il canestro che ha portato la sfida al supplementare e Jonats, alla seconda partita nel campionato italiano ma già a suo agio. Tre quarti di sostanziale equilibrio, poi Chiusi prova la fuga nel quarto quando Dellosto mette a segno la tripla del 70-62. Un gioco da tre punti dell’immarcabile Miller (35 alla fine per lui) riporta gli ospiti a -5, un altro 2+1 dello statunitense riavvicina le due squadre (72-70). Skeens schiaccia per la parità, l’ennesimo cesto di Miller firma il +1 ospite (76-77). Sorpasso di Raffaelli dalla lunetta (78-77), controsorpasso piacentino, Jonats per l’80-79 poi tripla di Veronesi che sembra chiudere il match. Ceron replica, si va alla proroga dove una tripla di Raffaelli firma il +5 Bulls (87-82). Sabatini accorcia, un solido Jonats riallunga (89-85) poi una lunga serie di errori sui due lati del campo, fino a quando Raffaelli dalla lunetta firma il +6 (91-85). Il solito Miller dimezza (91-88), altro 44 dalla lunetta del play di San Giovanni Valdarno e vittoria Bulls.