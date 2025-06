Basket serie a2. La Sella rinnova con Moretti e pensa al pesarese Zanotti. Sfumato Possamai

Sfumato Possamai, che si è accasato a Livorno sponda Libertas, la Sella Cento sonda altri profili per affiancare un lungo italiano al confermato Stacy Davis. Un profilo che potrebbe fare al caso dei biancorosso è quello di Simone Zanotti (nella foto), che sta trattando la risoluzione anticipata del contratto con Pesaro, essendo fuori dai piani tecnici di coach Spiro Leka. Classe 1992, con un passato neppure troppo lontano in Serie A, Zanotti è reduce da una stagione da 5.9 punti e 3.3 rimbalzi con la maglia della Carpegna Prosciutto, e potrebbe essere il nome giusto per il "5" da quintetto in casa Sella.

Nel frattempo la società ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2026 col giovane Massimiliano Moretti, classe 2005. Nel corso della stagione Moretti si è guadagnato minuti importanti in uscita dalla panchina, grazie non solo al suo atletismo e alla sua verticalità, ma anche alla capacità di apprendere in fretta. Con grande umiltà si è messo fin da subito a disposizione dello staff, facendosi volere bene da tutti. Moretti ha inoltre chiuso l’annata con numeri importanti nelle fila degli Stars Bologna, quasi 25 punti di media a partita, confermando di saper fare canestro in tanti modi diversi. "Sono davvero felice di continuare a far parte di questa squadra – le sue parole –. Per me è un onore restare in un ambiente dove mi sento a casa, con compagni, staff e tifosi che mi hanno sempre supportato. Non vedo l’ora di tornare in campo".