Basket serie A2, la società mette gli occhi su Cleaves. La Rinascita fa festa con i tifosi. Ma Robinson si allontana

L’inizio di settembre, per Rbr, coincide con la Festa del Barrio, il ritorno al Flaminio ma anche la ricerca continua del play americano, con Gerald Robinson che si allontana. Domenica, in un tripudio biancorosso, i tifosi hanno fatto festa a GraDella, dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata. All’appuntamento ha fatto visita anche la squadra, per una sensazione di vicinanza tra giocatori e tifo organizzato sempre viva. Cibo, musica e finale con fuochi d’artificio col contorno di un’atmosfera decisamente piacevole. Il giorno dopo, ieri, la squadra ha preso nuovamente possesso del Flaminio per l’allenamento di rito, dopo che nel mese di agosto era stato il PalaSgr di Santarcangelo la casa di Bedetti e compagni. RivieraBanca è ancora senza il suo secondo straniero, anche perché la pista che portava a Gerald Robinson si è improvvisamente raffreddata.

Dopo che le parti sembravano piuttosto vicine, il weekend ha allontanato Rbr e l’asso ex Scafati, che ora pare virare verso altri lidi, così come la stessa società. La dirigenza biancorossa starebbe al momento pensando a Andy Cleaves, ex Ferrara, che l’anno scorso segnava 20 punti di media a Poitiers, nella France – Pro B, prima di infortunarsi al crociato. La squadra è alle porte di un ciclo importante di amichevoli. Sabato Rbr sarà a Cento, mentre martedì 10 settembre ospiterà Nardò al Flaminio nel primo appuntamento casalingo a porte aperte della preseason. In quella occasione si giocherà al Palasport Flaminio alle 17.30.