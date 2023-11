Basket serie a2. Mitchell, scongiurato il rischio rotture. Ma salterà Forlì

E’ costantemente monitorata in casa Sella Cento la situazione di Wendell Mitchell (nella foto), l’americano infortunatosi al ginocchio proprio durante il debutto vincente contro Cividale.

Ovviamente il timore era che il problema al ginocchio evidenziasse lesioni ai legamenti come nel caso di Benvenuti, per questo ieri sera era in programma un nuovo consulto per scongiurare al 100% questo rischio, ovvero un intervento chirurgico con conseguente stagione finita. E così fortunatamente parrebbe anche da una prima visita, anche se servono ulteriori conferme.

Fosse così, Mitchell salterebbe quasi certamente per precauzione la partita di sabato a Forlì, per poi mettere nel mirino l’infrasettimanale di mercoledì 6 in casa contro Verona, o al massimo la trasferta di domenica 10 a Piacenza. Sarebbe un male minore, anche se il suo inserimento in squadra sarebbe ovviamente ritardato. Ma che questa stagione non sia iniziata sotto i migliori auspici in casa biancorossa è ormai noto a tutti, per cui bisogna resistere e stringere i denti.