Basket serie A2. Pierpaolo Marini nominato Mvp italiano dalla Lega

È Pierpaolo Marini l’mvp italiano della A2 2024/2025. La guardia di RivieraBanca si aggiudica così il premio assegnato dalla Lega Nazionale Pallacanestro, un riconoscimento assegnato sulla base dei voti conferiti da dirigenti, allenatori e capitani dei club di Serie A2. Il giocatore biancorosso ha chiuso la regular season a 14.8 punti, 4 rimbalzi e 2.7 assist. È il quinto italiano per punti segnati dietro a Gentile, Basile, Stefanini e Mussini, ma è quello che coniuga di più l’alto rendimento individuale con quello di una squadra finita seconda in classifica. Per lui anche un’altissima capacità di vestire i panni del cecchino nei momenti decisivi. È stato lui, va ricordato più volta, il protagonista della gara della svolta, quel derby vinto con Pesaro il 21 marzo che ha permesso a RivieraBanca di ripartire di slancio dopo settimane di grossa difficoltà. In quella gara, Marini mise a segno 32 punti. Con Vigevano, qualche partita più tardi, ne arrivarono addirittura 33, il suo massimo stagionale. L’esterno di Rbr ha attraversato anche un periodo complicato per un problema al polso e adesso è atteso alla parte più importante della stagione.

Non scintillanti in attacco, le prime due partite con Brindisi, chiuse a 10 e 9 punti con 5/23 totale al tiro, ma l’aggressività e la difesa non sono mai mancate. La sensazione è che sia solo questione di tempo per ritrovare, anche in attacco, il Marini formato Mvp. Di certo la Rinascita ne a bisogno, a partira da gara3 stasera a Brindisi.

lo. za.