Basket serie a2. Primo scrimmage ed è partita (quasi) vera: l’Unieuro cede alla Virtus Roma

Unieuro Forlì 79 Virtus Roma 84

UNIEURO FORLÌ: Aradori 14, Allen 6, Harper 5, Gaspardo 4, Del Chiaro 12, Tavernelli 12, Pinza 7, Pepe 8, Masciadri 5, Gazzotti 6, Dicorato. All. Martino.

VIRTUS ROMA: Rodriguez 21, Majcunic 13, Leggio, Toscano, Lenti 7, Visintin 8, Bazan 10, Battistini 17, Barattini, Cane 8. All. Calvani.

Parziali: 14-25, 39-41, 66-57.

L’Unieuro è uscita sconfitta ieri sera nella prima amichevole del precampionato contro la Virtus Roma al Palafoccià Ferro di Cavallo a Perugia. La squadra capitolina, che milita in serie B nazionale, ha dichiarate ambizioni di promozione ed è stato una valida rivale per verificare lo stato di forma iniziale di Tavernelli e compagni. Sono comunque i primi passi in vista dell’ancora lontano esordio in campionato per la Pallacanestro 2.015 Forlì di Antimo Martino il 21 settembre prossimo a Cremona (ma prima ci sarà la Supercoppa il 12 settembre). Lo scrimmage, con azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto (14-25; 25-16; 27-23; 13-20), ha offerto allo staff tecnico biancorosso alcune indicazioni importanti. Le squadre sul parquet si sono aggiudicate due quarti a testa, con Martino che ha distribuito minuti tra tutti i giocatori a disposizione.

"Prima amichevole sicuramente allenante contro una squadra che da subito ha giocato con grande intensità : ha commentato a fine gara l’allenatore forlivese –, contribuendo a dar vita a un test vero e proprio dopo le prime due settimane di lavoro. Abbiamo cercato di distribuire un minutaggio omogeneo, provando in campo le soluzioni testate in questi primi giorni. Ho visto buone cose anche se ci sono ancora tanti aspetti su cui migliorare e il precampionato servirà per essere pronti per l’appuntamento della Supercoppa".

Gianni Bonali