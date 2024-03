Basket serie A2. Rbr alla prova ’big’. Ma Cantù non è al top

A 23 anni esatti di distanza, ancora Cantù – Rimini. Le due squadre si ritrovano in A2 dopo che l’ultima sfida è datata sempre 3 marzo, ma del 2001. Poliform Cantù – Vip Rimini 101-92, con il 39enne Antonello Riva a metterne 15 da una parte e Andrea Raschi come top scorer italiano dall’altra (7). C’erano anche Sekunda, Washington, Beard e Smith, ma non bastò in quella partita e nemmeno in quella stagione di Serie A, l’ultima della storia per i biancorossi. Cantù, che nel girone verde ne ha vinte 17 su 22 e in questo scorcio di orologio è a 2 su 3, viaggia al secondo posto nel suo raggruppamento. Qualche fatica di troppo nelle ultime settimane contro le squadre del rosso: prima il ko di Orzinuovi, poi le vittorie di stretta misura con Trieste (+4) e a Nardò (+5). Lo sguardo agli ultimi risultati porta ottimismo, quello al roster avversario.

C’è tantissima qualità a disposizione di coach Devis Cagnardi. I top scorer, in regular season, sono stati i due americani Anthony Hickey e Solomon Young. Il primo è un play dinamico che sa essere leader ed è capace di mettere in ritmo i compagni (7 assist a gara, un’enormità) oltre che produrre per sé (18.3). Il secondo è un centro di 2.03 che segna 14.5 punti ed è il leader della cooperativa rimbalzi canturina: ne artiglia 5.8, ma ce ne sono altri sei che ne prendono più di 4 a gara. Come dire, ci si dà una grossa mano sotto i tabelloni. Due stranieri solidi, produttivi, ma quello che impressiona davvero è la pattuglia degli italiani. Innanzitutto, i due che hanno elevato fin qui il rendimento nella fase a orologio. Due che tra Serie A, Nazionale italiana ed Eurolega hanno vissuto davvero il grande basket italiano ed europeo. Si tratta di Filippo Baldi Rossi e Riccardo Moraschini. Il primo, lungo di 2.07, è salito dai 13.6 punti col 40% da tre della stagione regolare ai 19.3 col 55% dell’orologio. Il secondo, esterno, da 11.4 è passato a 19 ma è in dubbio per un problema al flessore. È stato in azzurro anche il lungo Christian Burns, mentre tra quelli che producono tanto vanno registrati anche la guardia/ala Lorenzo Bucarelli (12.3) e l’ala Stefan Nikolic (10.9).

Loriano Zannoni