Basket serie A2. Rbr, test con Faenza. A Desio sarà esodo

In vista della trasferta di Desio di domenica, la tifoseria organizzata riminese si sta mobilitando in massa. Il Barrio organizza infatti dei pullman e raccoglie adesioni. La partenza è prevista per mezzogiorno di domenica 3 marzo dal parcheggio dei sindacati e il costo complessivo (biglietto più viaggio in pullman) è di 40 euro. Per le iscrizioni è possibile contattare il numero 3517332856. Intanto quella di oggi è una giornata piena per il mondo Rbr. In mattinata gran finale del torneo delle scuole superiori in un Flaminio presumibilmente gremito. L’evento, chiamato ‘Be5Cool’, è inserito nel progetto ‘Rbr High five school’ e prevede per le 9 la finale femminile tra i licei Serpieri e Einstein, mentre alle 11 il Valturio aspetta Belluzzi o Da Vinci. Nel pomeriggio, infine, allenamento congiunto tra RivieraBanca e Blacks Faenza (Serie B), un modo per riprendere confidenza con i 40 minuti in vista della partita di campionato di domenica. Palla a due alle 17 e tutti i giocatori che saranno impegnati nel provare schemi e meccanismi dopo la pausa dello scorso weekend.