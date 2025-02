Basket serie A2. Robinson e Tomassini rischiano un lungo stop

Consulti e visite all’ordine del giorno. Quasi a scavalcare, per importanza, il lavoro settimanale. Normale, se l’esaminato in questione è Gerald Robinson. Non ci sono ancora notizie certe sullo stato di salute del play americano, i cui esami sono stati sottoposti agli esperti di fiducia nella giornata di ieri fino a tarda serata. Si aspettano le risultanze, i responsi. Il tema è molto semplice. Se l’esperto play dovesse star fermo diverse settimane, la Rinascita virerebbe immediatamente su un esterno americano, possibilmente creatore di gioco sulla scia proprio di Robinson. Viceversa, con una prognosi migliore, si attenderebbe il rientro di un giocatore importante anche se mai realmente continuo e al top, per quelle che sono le sue possibilità.

Il fastidio di Robinson, avvertito per la prima volta nel corso del finale di partita a Milano, il 1° febbraio, è subito sembrato più grave del previsto. Da quel momento l’inguine non gli ha dato tregua, impedendogli di allenarsi e giocare. Sul giocatore, al netto di questo infortunio, sono stati continue e incessanti le sirene di mercato. Varese era un’ipotesi, a quanto pare tramontata, ma non sono mancati interessamenti di altre squadre di Serie A. Rbr è pronta a intervenire con un nuovo innesto, se dovesse rendersi necessario. Il mercato degli stranieri, quasi per paradosso, offre più quantità e qualità di quello degli italiani, che per i regolamenti delle varie leghe faticano a spostarsi.

Non per questo la società biancorossa si fermerà. L’ipotesi Zanelli è sempre reale, ma il giocatore non sembrerebbe intenzionato a scendere di categoria. Non sarebbe Rimini ad essere scartata, ma proprio l’ipotesi della A2. Qualcuno però arriverà, perché anche la situazione di Tomassini rimane in bilico. Il problema alla spalla non è affatto risolto ed è probabile che il giocatore debba fermarsi. Si fa strada addirittura l’ipotesi dell’operazione chirurgica già nel corso di questa stagione agonistica, un evento che per forza di cose terrebbe fermo il giocatore per diverso tempo.

Intanto la squadra è tornata ad allenarsi in vista dell’impegno di campionato di mercoledì prossimo con Torino al Flaminio. Non c’è naturalmente Camara, impegnato col suo Senegal a Rabat, in Marocco, per le qualificazioni ad Afrobasket 2025. La prima partita in programma è quella con il Rwanda, domani alle 15.

Infine, sono stati comunicati i prezzi dei biglietti della Final Four di Coppa Italia di metà marzo. Si giocherà al Paladozza di Bologna. Rimini sarà impegnata con Cividale alle 20.45 di venerdì 14. I tagliandi di tribuna numerata costano 25 euro, quelli di curva non numerata 15.

Loriano Zannoni