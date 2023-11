Basket serie A2. San Giobbe cade in casa contro Forlì. Ormai è crisi nera

SAN GIOBBE CHIUSI

62

UNIEURO FORLÌ

71

(13-21, 24-32, 43-54)

CHIUSI: Tilghman 8, Brinza, Ceron 14, Lorenzoni, Zani, Dellosto 2, Chapelli, Bozzetto 6, Jerkovic 12, Raffaelli 6, Jonats 8, Possamai 6. All. Bassi

Forlì: Allen 15, Cinciarini 10, Valentini 4, Zampini 6, Tassone 9, Johnson 14, Pascolo, Zilli 10, Pollone 3, Munari, Radonjic. All. Martino

Arbitri: Maschio, Maschietto, Marzulli

CHIUSI – Un’altra sconfitta per la San Giobbe Chiusi. Forlì si impone con uno scarto di nove lunghezze al PalaPania e acuisce la crisi dei Bulls, sempre più ancorati all’ultimo posto della graduatoria. Il debutto del lettone Jonats al posto dell’infortunato Spear porta in dote un bottino da 8 punti e 3 rimbalzi in 23 minuti, ma il fatturato totale degli uomini di Bassi è ancora troppo ridotto per competere contro una squadra come Forlì, tra le più attrezzate per stazionare ai piani alti della graduatoria. La partita scorre via quasi interamente nelle mani della formazione romagnola, abile a partire subito con un parziale di +9 (6-15 sul tabellone) e poi gestirlo cercando sempre di tenere a bada gli sprazzi di voglia da parte dei padroni di casa. Un canestro da fuori di Dellosto e tre liberi di Ceron per tenere il contatto con gli avversari (24-29), ma dopo l’intervallo il margine minimo di distanza tra le due squadre è sempre di almeno sei lunghezze. La tripla di Tassone in avvio di quarto tempo fa volare l’Unieuro (43-57) che resta sempre in controllo, provando solo un minimo di apprensione quando due triple di Ceron (alla fine il top scorer Bulls con 14 punti) riportano il divario a -7. L’ex Nardò ha pure la palla del potenziale -4, ma non va a segno, vanificando quella che di fatto era l’ultima chance per provare a riaprire una partita rimasta sempre in mano agli avversari. Domenica si replica ancora al PalaPania contro Piacenza.

