Basket Serie A2. San Giobbe Chiusi ad Orzinuovi: è confronto tra ultime. Bassi: "Usiamo le nostre armi, a partire dalla difesa»

San Giobbe Chiusi in campo a Orzinuovi per lo ‘spareggio’ tra le due ultime in classifica. È una sfida fondamentale: chi vince si toglie almeno per sette giorni dal ruolo di fanalino di coda, chi perde resta ad annaspare guardando tutti dal basso.

"Sarà una partita importantissima alla quale non arriviamo come avremmo voluto – dice coach Bassi (nella foto) –. Orzinuovi è una squadra allenata molto bene, coach Zanchi allena le sue squadre in maniera eccellente. Dovremo stare molto attenti all’inizio, cercare di contenerli e provare a rimanere aggrappati tutta la partita. Parliamo di una squadra esperta, molto più di noi ovviamente. Detto questo poi dovremo usare le nostre armi, partendo come sempre dalla nostra difesa". I problemi sono sempre gli stessi, con le assenze di Martini, Stefanini e Spear: "Arriviamo carichi anche se ovviamente molto stanchi, questo è inutile negarlo. Però non dobbiamo nemmeno piangerci addosso, non è nella mia mentalità. Andiamo a Orzinuovi sapendo che sarà molto dura, molto complicata. Nonostante questo combatteremo e gli renderemo la vita più difficile possibile. Se poi saranno più bravi gli stringeremo la mano". Orzinuovi ha tanti punti nelle mani: "Sicuramente sì, è la loro pallacanestro. È una squadra che vuole correre se può e mettere in moto i tiratori. Senza dimenticarci che dentro l’area hanno giocatori di grande importanza come Donzelli, che rivedremo con piacere, ma non solo. Hanno come noi due punti ma potevano averne qualcuno in più". Sulla sconfitta di mercoledì con Verona: "Abbiamo giocato la partita che potevamo giocare, anzi anche di più perché siamo stati veramente coraggiosi e messo carattere, non sempre con lucidità ma in questo momento, evidentemente, non possiamo chiederla. C’è rammarico, perché riguardandola avremmo meritato però questo ha detto il campo, lo accettiamo e guardiamo avanti". Palla a due alle 18, arbitrano Bartoli, Chersicla e Giovannetti.