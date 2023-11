Basket Serie A2. San Giobbe Chiusi all’assalto di Forlì. Bassi: "E’ difficile»

Chiusi ci prova con Forlì. Alle 18, al PalaPania, la San Giobbe affronta Forlì per cercare di tornare al successo. Impegno chiaramente non semplice, contro una delle squadre più attrezzate della categoria: "Una partita complicata contro un avversario esperto, fisico e tattico – di Bassi (nella foto) –. Sarà molto difficile per noi ma dobbiamo provarci in tutti i modi, cercando di migliorarci. Dovremo colmare gap sotto tutti i punti di vista; un possesso alla volta e vedremo quale sarà il risultato. Credo che si debba essere tutti consapevoli che sarà una stagione di grande sofferenza. A prescindere dalla partita di domenica che dobbiamo provare a vincere. Parliamo di una sfida impari sotto tanti punti di vista. In ogni caso dovremo trovare un modo, pur sapendo che sarà complicatissimo". In maglia Bulls c’è il probabile esordio del lettone Ervins Jonats al posto dell’infortunato Spear: "Con Jonats ci stiamo conoscendo, l’ho visto in video prima del suo arrivo e sul campo solo da giovedì – ha spiegato l’allenatore biancorosso –. Ragioneremo se e quanto farlo giocare domenica; giustamente è un po’ spaesato e ha tante cose da capire in poco tempo ma la squadra ha bisogno di una rotazione in più. Ben venga se potrà darci una mano da subito". Dal punto di vista degli infortuni però non ci sono novità: "Non recuperiamo nessuno – ha concluso Bassi –. Però abbiamo il numero di giocatori da mandare in campo e avendo il numero minimo abbiamo anche la possibilità di vincere la partita. Siamo in gravissima difficoltà ma lo saremmo stati anche al completo quindi niente di nuovo".