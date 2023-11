Basket Serie A2. San Giobbe Chiusi allo ‘spareggio’

La San Giobbe prepara la trasferta ad Orzinuovi dove andrà in scena una sorta di spareggio per togliersi dall’ultimo posto della graduatoria. I Bulls e l’Agribertocchi sono infatti appaiate nell’ultimo gradino del ranking del girone Rosso; chi vince si toglie di impiccio almeno per sette giorni, chi perde resta in coda. "Per noi sono tutte importanti – ha sottolineato Bassi –, con Verona si era creata un’occasione e non l’abbiamo sfruttata ma ho poco da dire ai ragazzi. Con Orzinuovi sarà altrettanto importante, andremo a combattere con serenità" ha detto coach Bassi nel post partita di mercoledì. Il rammarico è per non aver sfruttato il grande terzo periodo: "Potevamo vincere – ha sentenziato l’allenatore biancorosso –. Abbiamo fatto qualche errore, dovuto anche alla stanchezza, ma nel complesso la nostra prestazione è stata commovente e, ad alcuni giocatori dovrebbero fare una statua in piazza a Chiusi. Meritavamo i due punti, non lo dico mai ma contro Verona meritavamo la vittoria. Abbiamo giocato una partita orgogliosa, nel finale abbiamo commesso errori ma non avevamo più ossigeno. Verona dall’altra parte ha messo canestri di talento; loro si sono presi la vittoria, noi ci lecchiamo le ferite. Cercheremo di recuperare le energie, i turni infrasettimanali non aiutano ma domenica ci faremo trovare pronti". Sulle chiavi del match perso contro la formazione scaligera: "In attacco abbiamo faticato per tutti i quaranta minuti – ha concluso coach Bassi –, il fatto è che chiedo talmente tanto in difesa che delle volte i giocatori vanno in attacco per riposare. Però dovevamo provare a essere un po’ più lucidi e magari, con qualche tiro libero in più, che secondo me ci spettava, il risultato sarebbe stato diverso".